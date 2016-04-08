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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах обновили центр экстренной помощи

В Сумах реконструировали Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

27 декабря открыли новую диспетчерскую и гараж на 26 санитарных автомобилей Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Процесс реставрации и восстановления центра экстренной медицинской помощи длился более 2 лет, и сейчас заведение заработало в тестовом режиме. Общая сумма финансирования около 30 млн гривен. Были отремонтированы хозяйственные помещения, гаражи, мойки, комнату для водителей и прачечную.

Следует отметить, что оборудование и программное обеспечение учреждения - от отечественного производителя. Вся информация, которая будет поступать в центр медицинской помощи, сохраняется на серверном оборудовании и автоматически отслеживается компьютерной системой. Бригада, которая находится ближе всего к месту вызова, получает электронный сигнал и должна как можно скорее добраться до больного.

За средства городского бюджета были отремонтированы подъездные пути к станции, что сократит время проезда карет скорой к пациентам.

«Наконец, благодаря совместным усилиям областной и городской власти был создан такой современный комплекс экстренной медицинской помощи. Это касается не только ремонта помещений (что безусловно также важно), но и оборудования новой диспетчерской. Я считаю, что мы сделали очень существенный шаг в модернизации отрасли медицины», - отметил глава облгосадминистрации Николай Клочко.

«Восстановление и реконструкция станции - приоритетное направление для нас, ведь все мы заинтересованы в том, чтобы каждый сумчанин мог получить неотложную помощь быстро, качественно и без лишних усилий», - отметил городской голова Сум Александр Лысенко.

Общество Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
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