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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5959

В Сумах представили платформу WIKI LIKY

27 декабря в Сумах презентовали сайт Wiki Liky.

По мнению руководителя аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого, внедрение электронного сервиса позволит одновременно решать несколько актуальных вопросов в сфере противодействия коррупции и обеспечения доступности медицинской помощи населению области. В сочетании с ProZorro, как инструмент мониторинга в сфере государственных закупок, Wiki Liky значительно усложнит возможность реализации любых коррупционных схем в закупках лекарств и станет ресурсом для сравнения ценовых показателей.

Поскольку, по мнению Дмитрия Живицкого, анализ закупок лекарств учреждениями здравоохранения дает понимание, что некоторые товары медицинского назначения закупаются по завышенным ценам.

По словам чиновника, такой результат во многом зависит от активности граждан, их заинтересованности в реформировании медицинской отрасли.

Во время презентации разработчики сайта продемонстрировали удобство поисковой системы. Среди основных преимуществ ресурса назвали простоту и доступность для пользователей, открытость данных.

Общество WiKI LIKY
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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