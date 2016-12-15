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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:44396

В Сумах поймали вора стройматериалов

Полиция разоблачила мужчину, который подозревается в системных кражах строительных и хозяйственных материалов из гипермаркета «Эпицентра».

В полицию от работников охраны строительного гипермаркета поступило сообщение о подозрительном посетителе, который, вероятно, несколько дней назад уже совершил кражу товара. По словам охранников, он очень похож на человека, которого в момент совершения кражи зафиксировали камеры наблюдения. В торговое заведение немедленно прибыли сотрудники криминальной полиции Сумского отдела полиции.

«Как выяснилось на месте происшествия, подозрения охранников были оправданными. Замеченый ими человек, проходя мимо открытых витрин, незаметно для окружающих клал в своей сумки товары с полок, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Завершив обход магазина, он, пройдя мимо кассы, направился к выходу. Однако охрана заведения и правоохранители остановили его и осмотрели сумку. У горе-покупателя нашли неоплаченные гель для душа, шампунь, картридж смягчения для стиральной машины, лапочки светодиодные, наушники-вкладыши и гарнитуру к мобильному телефону».

Подозреваемого в краже мужчину вместе с похищенными вещами правоохранители доставили в отдел полиции. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний нигде не работающий сумчанин. Мужчина признал свою вину и пояснил, что собирался продать похищенные товары для решения своих материальных проблем.

Сейчас в отношении подозреваемого следователи открыли уголовное производство по статье 185 УК Украины «Кража». В рамках досудебного следствия его проверят на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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