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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:20350

В Сумах пассажиры избили таксиста

Два человека, проехав на такси, вместо платы решили прибегнуть к бегству из автомобиля, а когда их догнал таксист, то они избили его.

25 декабря, подобрав двух мужчин на проспекте Курском водитель и представить не мог, что на улице Харьковской, когда он попросит рассчитаться за предоставленные услуги, граждане бросятся наутек. Таксист побежал за ними, а когда догнал, правонарушители избили его.

Вернувшись к автомобилю, 27-летний пострадавший вызвал полицию. Получив приметы обидчиков, инспекторы начали их поиски.

Через несколько минут, на этой же улице, полицейские обнаружили 2 мужчин, которые соответствовали приметам. Заметив служебный Prius, они бросились наутек во дворы. Полисменам удалось задержать одного из них. Им оказался 19-летний сумчанин. Пострадавший узнал нападавшего, которого стражи порядка доставили в Сумское отделение полиции.

Право Телесные повреждения
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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