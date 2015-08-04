В Сумах пассажиры избили таксиста

25 декабря, подобрав двух мужчин на проспекте Курском водитель и представить не мог, что на улице Харьковской, когда он попросит рассчитаться за предоставленные услуги, граждане бросятся наутек. Таксист побежал за ними, а когда догнал, правонарушители избили его.
Вернувшись к автомобилю, 27-летний пострадавший вызвал полицию. Получив приметы обидчиков, инспекторы начали их поиски.
Через несколько минут, на этой же улице, полицейские обнаружили 2 мужчин, которые соответствовали приметам. Заметив служебный Prius, они бросились наутек во дворы. Полисменам удалось задержать одного из них. Им оказался 19-летний сумчанин. Пострадавший узнал нападавшего, которого стражи порядка доставили в Сумское отделение полиции.
Возле Шосткинской городской детской больницы напали на врача «скорой»....
Работники полиции Липоводолинского района открыли уголовное производство в отношении 34-летней женщины, ответившей агрессией на пьяные прихоти своего отца....
Патрульные разыскали мужчину, который по неизвестным причинам избил гражданина...
Патрульные по горячим следам задержали мужчину, который на улице избил гражданина....
На Роменщине во время ссоры женщина нанесла ножевые ранения 31-летнему гостю....