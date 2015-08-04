В Сумах пассажиры избили таксиста Два человека, проехав на такси, вместо платы решили прибегнуть к бегству из автомобиля, а когда их догнал таксист, то они избили его.

25 декабря, подобрав двух мужчин на проспекте Курском водитель и представить не мог, что на улице Харьковской, когда он попросит рассчитаться за предоставленные услуги, граждане бросятся наутек. Таксист побежал за ними, а когда догнал, правонарушители избили его.

Вернувшись к автомобилю, 27-летний пострадавший вызвал полицию. Получив приметы обидчиков, инспекторы начали их поиски.

Через несколько минут, на этой же улице, полицейские обнаружили 2 мужчин, которые соответствовали приметам. Заметив служебный Prius, они бросились наутек во дворы. Полисменам удалось задержать одного из них. Им оказался 19-летний сумчанин. Пострадавший узнал нападавшего, которого стражи порядка доставили в Сумское отделение полиции.