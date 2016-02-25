Сумским спортсменам выделили стипендии губернатора Согласно распоряжению главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, 30 спортсменов в первом полугодии будут получать именные стипендии.

Среди них больше всего представителей легкой атлетики – 8, лыжных гонок и панкратиона – по 6, биатлона - 3, стрельбы из лука и сумо – по 2, борьбы вольной, дзюдо и радиоспорта – по 1. Все они будут получать от 60% до 100% минимальной зарплаты.