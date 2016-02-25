Сумским спортсменам выделили стипендии губернатора

Среди них больше всего представителей легкой атлетики – 8, лыжных гонок и панкратиона – по 6, биатлона - 3, стрельбы из лука и сумо – по 2, борьбы вольной, дзюдо и радиоспорта – по 1. Все они будут получать от 60% до 100% минимальной зарплаты.
6 октября прошла встреча главы Сумской облгосадминистрации со студентами высших учебных заведений области, которые стали стипендиатами главы ОГА....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вручил стипендии лучшим учащимся общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений Сумщины....