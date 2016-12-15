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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00166

Полиция задержала участника жестокой драки в Сумах

Драка, которая чуть не закончилась гибелью человека, произошла вчера вечером на улице Ильинской. Один из ее участников нанес своему «оппоненту» более десятка ударов стамеской в жизненно важные части тела. В результате, один из участников конфликта был доставлен в больницу, другой – задержан полицией и взят под стражу.

Полиция открыла уголовное производство за покушение на убийство. Около 16 часов в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение о драке на улице Ильинской, которую совершили двое мужчин. Дрались между собой граждане настолько жестоко, что их даже бросились разнимать некоторые прохожие. Полицейские, прибыв на место происшествия, увидели двух людей на тротуаре в окружении свидетелей да зевак и следы крови на снегу.

Потерпевшего, 25-летнего ранее судимого за грабежи и разбои сумчанина, «скорая» доставила в больницу.

В ходе следствия установлено, что он, выйдя из одного из баров на улице Ильинской, и находясь под действием алкоголя, начал задираться к 42-летнему прохожему, требуя сигарету. Прохожий, несмотря на «цепляние», все же пытался избежать конфликта и продолжал движение дальше. Тогда, по словам свидетелей, молодой парень набросился на мужчину сзади, обхватил его руками и повалил на землю. Находясь в лежачем состоянии, прохожий выхватил из кармана стамеску и нанес ею нападающему более десятка ударов в области головы и туловища. И возможно лишь вмешательство граждан в эту уличную разборку, предупредило гибель человека.

По факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство), задержанному 42-летнему гражданину сообщено о подозрении. Сейчас судом решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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