Мэр Сум считает, что на него клевещут за переплату за автобусы Городской голова Сум Александр Лысенко пообещал, что закупку 4 автобусов, которые были представлены 27 декабря, проверит прокуратура и национальная полиция.

Об этом он заявил во время так называемой «рабочей встречи», на которую якобы пригласили журналистов, которые якобы оболгали мэра, заявив, что город мог переплатить за 4 автобуса почти 1 миллион гривен.

Как сообщается на сайте мэрии, сегодня, «28 декабря состоялась рабочая встреча, на которую приглашали представителей СМИ, которые, по мнению городского головы, распространяют ложную информацию о закупке четырех новых автобусов КП «Электроавтотранс».

Приглашенные не явились, зато принять участие изъявили желание представители городского совета, прокуратуры, национальной полиции и общественные активисты.

«Я пригласил представителей СМИ, которые вчера распространили откровенно ложную информацию, к сожалению, они не явились. Понять их поведение и мотивацию я не могу, поэтому сегодня мы обратимся в прокуратуру и национальную полицию, чтобы они проверили сначала прозрачность тендера и закупки, а затем - факт клеветы, если он там есть. Все необходимые документы мы предоставим», - отметил городской голова Александр Лысенко.

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог сообщил: «Указанные СМИ ссылаются на слова общественных активистов, говорят об «открытых источниках информации», из которых они узнали стоимость автобусов, однако есть цена производителя, которую указывает завод. Откуда взялась другая «открытая информация» - не известно».

Кстати, вот так выглядело "приглашение" в мэрию, размещенное на странице мэра Сум Александра Лысенко.

Сегодняшнюю «рабочую встречу» прокомментировал в фейсбуке эксперт по транспорту Александр Мироненко, на которого ссылались журналисты, «оболгавшие мэра»:

«28 декабря прошла рабочая встреча мэра с представителями мэрии, СМИ, полиции, прокуратуры и общественности по поводу недавней закупки городом четырех автобусов. Примечательно, что она должна была начаться в 08:30, однако вместо этого ни в 08:45, ни в 09:00 мэр не появился в конференц-зале. Встреча началась практически с 40-минутным опозданием.

Выглядело все так, будто в мэрии ничего и не предполагали проводить. Когда общественность уже была готова покинуть зал из-за длительного ожидания, мэр появился и начал краткое вступление, суть которого, если кратко: "мы тут все делаем, а о нас плохо пишут". После этого он предложил написать журналистам заявление в полицию и прокуратуру, после чего уже включился я, аргументировав, что писать нужно в Государственную аудиторскую службу, во-первых, а во вторых, все абсолютно законно, потому что ожидаемую цену установил город, и логично, что, если, к примеру, город готов заплатить за предмет, стоящий 5 млн. гривен, 10 млн. гривен, то никакой нормальный бизнес не будет продавать за 5, если можно продать дороже и покупатель на это соглашается. После этого мэр моментально свернул свой блокнот и ушел вместе со свитой из конференц-зала. Длилось все минут, наверное, 10.

Кстати, тут директор депо, судя по цитате с сайта мэрии (цитата кстати не озвучивалась на рабочей встрече в присутствии СМИ и общественности): https://smr.gov.ua/…/4909-krapki-nad-i-u-pitanni-pridbannya…

Директор КП «Електроавтотранс» Віталій ОДНОРОГ повідомив: «Зазначені ЗМІ посилаються на слова громадських активістів, що говорять про «відкриті джерела інформації», з яких вони дізнались вартість автобусів, проте є ціна виробника, яку вказує завод. Звідки взялась інша «відкрита інформація» – не відомо», похоже, не знает, что такое данные из открытых источников. Например, это система Prozorro. Вот, в июне Винница купила автобусы Атаман на газу за 3,3 млн. за 2 штуки или за 1,65 млн. за единицу. Куда ж еще открытие источник?

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-05-20-000388-b/

Но вместо того, чтобы объяснить, почему за счет бюджета купили автобусы дороже, чем в Виннице, городские власти пытаются обвинять то журналистов, то активистов. Неужели есть что скрывать и, возможно, поэтому не хочется раскрывать подробности?

Кстати проблема рыночных цен на транспорт становится все более актуальной. Еще в прошлом году мэрия хвасталась, что Сумы купили троллейбусы на 1,5 млн. дешевле, чем во Львове.

http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=45928

В этом году почему-то таких сообщений на сайте о покупке транспорта дешевле чем, например, в Виннице, Киеве, Львове или любом другом городе я не видел. А хотелось бы. Ведь в законе о публичных закупках в статье 3 кстати написано, что они осуществляются на принципах МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ и ЭФФЕКТИВНОСТИ.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/922-19».

На видео, размещенным на сайте мэрии, кстати, также нет слов директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога.

Когда и кому они были сказаны, остается загадкой.