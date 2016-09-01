Шосткинский боксер стал чемпионом Украины Шосткинский боксер Максим Галиничев выиграл чемпионат Украины.

Шосткинский боксер Максим Галиничев, который сейчас учится в Киеве, в весовой категории 52 кг завоевал золотую медаль чемпионата Украины и выполнил норматив мастера спорта. Первым тренером Максима был шосткинец Никандр Русских, который тренировал и боксера-профессионала Ивана Редкача, пишет shostka.info.