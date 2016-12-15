В Сумах военные поздравили с Новым годом детей павших героев Военнослужащие 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады не забывают своих павших побратимов и их близких.

По случаю Новогодних и Рождественских праздников 27 декабря военнослужащие бригады Владимир и Надежда приехали с подарками от военных к Владиславе и Эдуарду - детей погибшего старшего механика-водителя Александра Шовтуты; Елизавете – дочке погибшего младшего сержанта оператора расчета Игоря Завального; Егору – сына погибшего старшего лейтенанта Виталия Бея, которых враги сожгли адским огнем «Смерча» под поселком Победа; Владика - сына погибшего под поселком Подгорное младшего сержанта Сергея Палешко.