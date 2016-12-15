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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:27236

В Сумах военные поздравили с Новым годом детей павших героев

Военнослужащие 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады не забывают своих павших побратимов и их близких.

По случаю Новогодних и Рождественских праздников 27 декабря военнослужащие бригады Владимир и Надежда приехали с подарками от военных к Владиславе и Эдуарду - детей погибшего старшего механика-водителя Александра Шовтуты; Елизавете – дочке погибшего младшего сержанта оператора расчета Игоря Завального; Егору – сына погибшего старшего лейтенанта Виталия Бея, которых враги сожгли адским огнем «Смерча» под поселком Победа; Владика - сына погибшего под поселком Подгорное младшего сержанта Сергея Палешко.

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«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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