В Сумах переехал Пенсионный фонд

Отделы управления, находящихся по адресам: ул. Ильинская, 9 и ул. Харьковская, 35, с 29 декабря будут принимать граждан в помещении по ул. С. Бандеры, 43.
Справки по тел.: 67-81-31, 65-25-91.
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области сообщает, что в 3 квартале 2016 года специалистами управления будут проводится выездные...
По состоянию на 1 июня текущего года задолженность по уплате страховых взносов в Сумской объединенного управления Пенсионного фонда Украины Сумской... 3
19 мая при поддержке администрации Центрального рынка Сум специалисты Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области провели флешмоб,...
Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2015 года №1055 «Некоторые вопросы функционирования территориальных органов Пенсионного фонда Украины»...
Пенсионный фонд напоминает сумчанам о необходимости своевременной уплаты страховых взносов....