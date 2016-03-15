В Сумах переехал Пенсионный фонд Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области сообщает об изменении местоположения подразделений.

Отделы управления, находящихся по адресам: ул. Ильинская, 9 и ул. Харьковская, 35, с 29 декабря будут принимать граждан в помещении по ул. С. Бандеры, 43.

Справки по тел.: 67-81-31, 65-25-91.