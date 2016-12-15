Сумские копы задержали тусовщицу-наркоманку в ночном клубе Благодаря неравнодушным гражданам патрульные обнаружили у женщины вещества, похожие на наркотические.

26 декабря, ночью, около 3 часов, экипаж патрульных получил сообщение о помощи на улице Интернационалистов. На месте к полицейским обратились охранники одного из развлекательных заведений. Они сообщили, что задержали женщину, у которой, вероятно, могут быть при себе наркотические вещества. Общаясь с патрульными, женщина нервничала.

Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у нее устройство для употребления наркотического вещества и 2 пакетика. В них находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое и кристаллоподобный порошок неизвестного происхождения.

Полицейские доставили 21-летнюю женщину в Сумское отделение полиции.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по статье 309 (незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.