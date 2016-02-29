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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36205

В Сумах завершился городской этап всеукраинских ученических олимпиад

Более 300 сумских школьников одержали победу во втором (городском) этапе всеукраинских ученических олимпиад.

Школьники соревновались по 18 учебным предметам. Ученики школ нового типа завоевали 248 дипломов, общеобразовательных школ - 56.

I место заняли 70 учеников, II место - 90, III место - 144. Наибольшее количество побед одержали ученики Александровской гимназии (63 диплома), гимназии № 1 (25 дипломов), школ № 10 (70 дипломов), № 7 (24 диплома) , № 9 (22 диплома), № 17 (18 дипломов).

Среди общеобразовательных школ лучшие знания обнаружили учащиеся школы № 27 (8 дипломов), № 6 и № 18 (по 7 дипломов), № 12, № 15, № 21 (по 5 дипломов). В личном зачете лучше всего себя проявили: ученица 9-го класса школы № 10 Юлия Супрун (5 олимпиад), ученица 10-го класса Анастасия Бойченко и ученик 9-го класса Вадим Прощенко школы № 10, ученица 10-го класса школы № 9 Ева Колдовская (по 4 олимпиады).

Своими глубокими знаниями и победами призеры II этапа всеукраинских ученических олимпиад обязаны своим педагогам: школы № 10 Алене Азаренковой (8 человек), Владимиру Палянице (8 человек), Алле Маневской (9 победителей), Наталье Роговой, Майе Дяченко (по 6 победителей), Татьяне Прийме, Валентине Красуле (по 5 учеников), учителям Александровской гимназии Виктору Северину (8 победителей), Инне Токаревой (6 учеников), Ольге Товстолыдкиной (5 победителей).

По 4 и 5 победителей подготовили соответственно педагоги школы № 7 Людмила Назаренко и школы № 9 Оксана Приходько.

Общество Школьные олимпиады
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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