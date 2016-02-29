В Сумах завершился городской этап всеукраинских ученических олимпиад

Школьники соревновались по 18 учебным предметам. Ученики школ нового типа завоевали 248 дипломов, общеобразовательных школ - 56.
I место заняли 70 учеников, II место - 90, III место - 144. Наибольшее количество побед одержали ученики Александровской гимназии (63 диплома), гимназии № 1 (25 дипломов), школ № 10 (70 дипломов), № 7 (24 диплома) , № 9 (22 диплома), № 17 (18 дипломов).
Среди общеобразовательных школ лучшие знания обнаружили учащиеся школы № 27 (8 дипломов), № 6 и № 18 (по 7 дипломов), № 12, № 15, № 21 (по 5 дипломов). В личном зачете лучше всего себя проявили: ученица 9-го класса школы № 10 Юлия Супрун (5 олимпиад), ученица 10-го класса Анастасия Бойченко и ученик 9-го класса Вадим Прощенко школы № 10, ученица 10-го класса школы № 9 Ева Колдовская (по 4 олимпиады).
Своими глубокими знаниями и победами призеры II этапа всеукраинских ученических олимпиад обязаны своим педагогам: школы № 10 Алене Азаренковой (8 человек), Владимиру Палянице (8 человек), Алле Маневской (9 победителей), Наталье Роговой, Майе Дяченко (по 6 победителей), Татьяне Прийме, Валентине Красуле (по 5 учеников), учителям Александровской гимназии Виктору Северину (8 победителей), Инне Токаревой (6 учеников), Ольге Товстолыдкиной (5 победителей).
По 4 и 5 победителей подготовили соответственно педагоги школы № 7 Людмила Назаренко и школы № 9 Оксана Приходько.
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