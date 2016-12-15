В Сумах пожарные спасли 3 человек, 8 - эвакуировали 28 декабря в 10:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 14-этажном жилом доме по ул. Ковпака в г. Сумы.

Звонила жительница, которая обнаружила задымление в подъезде. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через семь минут пожарные прибыли на вызов и установили, что очаг пожара находится на 9 этаже. Горели двери одной из квартир, мебель и личные вещи в коридоре на площади 6 кв. м. В подъезде образовалось сильное задымление.

Спасатели создали два звена газодымозащитной службы. Одна приступила к эвакуации жителей, а другая - к непосредственной ликвидации пожара. Двум женщинам, оказавшимся в зоне сильного задымления пожарные одели маски от защитных аппаратов и вывели в безопасное место. Пожилую жительницу дома, которая не могла самостоятельно передвигаться - вынесли на руках. Всего спасены 3 человека и 8 - эвакуированы.

В 11:00 пожар спасатели локализовали, в 11:39 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте работала следственно-оперативная группа. Причина возгорания выясняется.