В Ромнах оперативники «по горячим следам» задержали «дачных» воров Лишь несколько часов понадобилось роменским полицейским, чтобы установить двух юношей, которые обокрали в селе дачное хозяйство жительницы города. Злоумышленники соблазнились на туристическое снаряжение и другие ценные вещи, которые могут стоить обоим шестилетнего заключения.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 74–летняя жительница города, которая рассказала, что ее дачный дом обворовали.

Правоохранители, прибывшие на вызов, выяснили, что у заявительницы неизвестные злоумышленники забрали рыбацкие сетки, туристические палатки, спальные мешки, надувную лодку с наносом, другие рыбацкие снасти и хозяйственные вещи.

«Полицейские начали поиск злоумышленников, а вскоре оперативным путем вышли на их след, - комментирует Юлия Загамула, начальник Роменского отдела полиции. – Подозреваемые - два жителя района, товарищи в возрасте 18 и 19 лет. К тому же, у одного из них дома правоохранители нашли и изъяли все украденные вещи».

В содеянном молодые люди сознались. Они объяснили, что на преступление решились, потому что нужны были деньги. Говорят, хорошо знали, что хозяйка дома не часто приезжает, а потому этим и решили воспользоваться. Сначала проникли в сарай, откуда похитили различные рыбацкие снасти, а на следующую ночь - в дом, откуда забрали все остальное. Похищенное планировали продать, но не успели.

В отношении подозреваемых следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное им грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.