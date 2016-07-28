В Сумах отменили Prozorro для закупок питания детей, пациентов больниц и ремонтов лифтов

За это решение проголосовали 24 депутата (необходимый минимум 23). За проголосовали 14 депутатов от ВО «Батькивщина», 3 - от «БПП« Солидарность », 1 – от «Самопомочі», 1 - от ВО «Свобода» и 3 – от «Оппозиционного блока», плюс двое внефракционных - мэр Александр Лысенко и секретарь горсовета Андрей Баранов.
В знак протеста фракция «За Україну!», которая выступала против таких правок, покинула сессионный зал.
Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко на аппаратном совещании в мэрии проинформировал о проведении публичных закупок через электронную систему ProZorro его...
Поэтому решили отменить допороговые значения публичных закупок через систему Prozorro....
Сегодня, 28 сентября, на сессии Сумского городского совета должны были рассматриваться два проекта решения, касающиеся системы Prozorro в публичных закупках....
Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского городского совета Андрей Крамченков....
26 июля в управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Сумской области агент изменений ProZorro Ирина Билык провела занятия для работников...