В Сумах отменили Prozorro для закупок питания детей, пациентов больниц и ремонтов лифтов Сегодня, 29 декабря, на внеочередной сессии Сумского городского совета депутаты почти минимальным числом голосов проголосовали за решение, которым сняли допороговые значения при закупках питания для детей и пациентов больниц, а также при ремонтах лифтов и расходовании госсубвенций.

За это решение проголосовали 24 депутата (необходимый минимум 23). За проголосовали 14 депутатов от ВО «Батькивщина», 3 - от «БПП« Солидарность », 1 – от «Самопомочі», 1 - от ВО «Свобода» и 3 – от «Оппозиционного блока», плюс двое внефракционных - мэр Александр Лысенко и секретарь горсовета Андрей Баранов.

В знак протеста фракция «За Україну!», которая выступала против таких правок, покинула сессионный зал.