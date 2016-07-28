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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31147

В Сумах отменили Prozorro для закупок питания детей, пациентов больниц и ремонтов лифтов

Сегодня, 29 декабря, на внеочередной сессии Сумского городского совета депутаты почти минимальным числом голосов проголосовали за решение, которым сняли допороговые значения при закупках питания для детей и пациентов больниц, а также при ремонтах лифтов и расходовании госсубвенций.

За это решение проголосовали 24 депутата (необходимый минимум 23). За проголосовали 14 депутатов от ВО «Батькивщина», 3 - от «БПП« Солидарность », 1 – от «Самопомочі», 1 - от ВО «Свобода» и 3 – от «Оппозиционного блока», плюс двое внефракционных - мэр Александр Лысенко и секретарь горсовета Андрей Баранов.

В знак протеста фракция «За Україну!», которая выступала против таких правок, покинула сессионный зал.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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