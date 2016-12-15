Сумское НПО стало первым машиностроительным предприятием из Восточной Европы, получившим статус одобренного поставщика в Ираке ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» прошло предварительную квалификацию и получило статус одобренного поставщика в Министерстве нефти Ирака. До сих пор ни одна компания – выходец из постсоветского пространства не была представлена ​​в реестрах потенциальных товаропроизводителей для нужд данного ближневосточного государства.

Работа по вхождению на рынок Ирака стартовала в СНПО около четырех лет назад, однако только в этом году она перешла в максимально продуктивную фазу и, в конце концов, дала долгожданный результат.

«Несмотря на определенные угрозы, рынок Ирака не теряет своей актуальности для производителей нефтегазового оборудования со всего мира. Эта страна очень богата углеводородами, а потому борьба за право сотрудничать с ней весьма серьезная. Исторически сложилось, что в Ираке работают именитые американские и западноевропейские компании, а вот поставщиков из Восточной Европы там до сих пор не было, – объясняет генеральный директор объединения Алексей Цымбал. – Тем не менее, наше предприятие доказало, что продукция, выпускаемая под брендом СНПО, соответствует сверхжестким требованиям, предъявляемым Министерством нефти Ирака к своим вероятным партнерам».

Получение статуса одобренного поставщика в Министерстве нефти Ирака является главной предпосылкой для того, чтобы участвовать в тендерах, которые разыгрываются в этом государстве.

«Без представления в соответствующих реестрах заказчика шансы произвести хотя бы минимальную поставку практически нулевые. В то же время перспективы на данном рынке довольно-таки показательные. Только к 2020 году Ирак анонсирует реализацию около десяти инфраструктурных мегапроектов общей стоимостью почти $24 млрд, в которых профильная для сумских машиностроителей продукция может пользоваться спросом.

Собственно, СНПО намерено побороться за возможность поставлять компрессорные станции, газоперерабатывающие комплексы, установки осушки газа, сероочистки, стабилизации углеводородов, блоки фракционирования и немало другой техники», – отмечает начальник отдела маркетинга Игорь Булыгин.

По его словам, Сумское НПО имеет возможность усилить свои позиции на новом рынке еще и за счет того, что уже квалифицировано в целом ряде компаний из США, Объединенных Арабских Эмиратов и Канады, успешно работающих в Ираке. «Таким образом, мы имеем своего рода двойное одобрение: и у главного заказчика, и в компаниях, которые могут выступать в роли субподрядчиков и предлагать для привлечения к реализации проектов других товаропроизводителей, которые, безусловно, должны иметь предварительную квалификацию», – добавляет Игорь Булыгин.

В течение 2013-2016 годов СНПО получило статус одобренного поставщика отдельных видов продукции в ведущих компаниях Ирана, Саудовской Аравии, США, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Италии, Турции, Венесуэлы, Польши, Египта, ОАЭ, Великобритании и др.

«Вместе с тем, пока что предприятию удалось заключить только незначительные по объемам контракты с новыми партнерами. Причин этому несколько. В их числе – неэффективная система предоставления банковских гарантий и проектного финансирования в Украине. Помимо этого, заказчики с мировым именем работают с поставщиками, чьи продукция и технологии сертифицированы по международным стандартам, в т. ч. API и ASME. Сумское НПО в данном вопросе находится ориентировочно в середине пути. И еще один не менее важный аспект – риски работы с нашей страной. К сожалению, инвестиционный климат, состояние экономики, а также политическая ситуация в Украине на данном этапе оцениваются потенциальными партнерами не очень оптимистично», – комментирует Алексей Цымбал.

ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

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