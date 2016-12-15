В Сумах авто чуть не упало в реку Сегодня ночью неизвестные, вероятно, не справившись c управлением, чуть не улетели в р. Псел.

Об этом сообщает директор ТРЦ «Мануфакутра» Владимир Лободин, выложив фото у себя в фейсбуке. «Видать у кого-то корпоратив вчера удался. Это на дамбе от «Мануфактуры» до Прокофьева возле «Набережного квартала», - написал В.Лободин.