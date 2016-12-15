На Сумщине спасатели деблокировали водителя из искореженного автомобиля

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении г. Эсмань, не справился с управлением и допустил наезд на отбойник.
На место происшествия срочно прибыло отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, в помощи нуждался водитель 1975 г.р., которого зажали металлические конструкции авто.
Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали из искореженного автомобиля пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в больницу.
Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причину аварии выясняют правоохранители.
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