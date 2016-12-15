На Сумщине спасатели деблокировали водителя из искореженного автомобиля 28 декабря в 10:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Кипти - Глухов» в Глуховском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении г. Эсмань, не справился с управлением и допустил наезд на отбойник.

На место происшествия срочно прибыло отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, в помощи нуждался водитель 1975 г.р., которого зажали металлические конструкции авто.

Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали из искореженного автомобиля пострадавшего и передали работникам экстренной медицинской помощи, которые доставили его в больницу.

Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причину аварии выясняют правоохранители.