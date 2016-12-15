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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40248

Полиция Сумского района разоблачила двух серийных воров

Двадцать две единицы строительных инструментов и несколько десятков комплектующих к ним похитили двое жителей Сумского района у пяти своих односельчан. Работники полиции изъяли у одного из подозреваемых большинство из украденных вещей, которые после проведения следственных действий будут возвращены владельцам.

В полицию от жителей одного из поселков Сумского района начали поступать заявления о кражах - неизвестные злоумышленники, взламывая замки, проникали в хозяйственных помещений и выносили разного рода дорогие электроинструменты, используемые во время строительных работ, и составляющие к ним.

Так, от рук воров пострадали пятеро жителей поселка, которые утратили в общей массе несколько десятков наименований своего имущества: семь углошлифовальных машин,, три электродрели, два шуруповерта, две стамески, две ножовки, перфоратор, электролобзик, бензопилу, три удочки, насос, набор ключей, набор сверл и несколько десятков единиц различных комплектующих.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий розыскники отдела полиции выяснили, что к совершению этих краж «приложили руку» двое односельчан пострадавших, парни возрастом 18-ти и 19-ти лет. При осмотре дома, в котором жил старший из подозреваемых, подтвердилась обоснованность этого предположения - полицейские изъяли чуть ли не все похищенные у жителей поселка вещи, - общим количеством немного более восьмидесяти единиц.

После проведения следственных действий похищенное имущество будет возвращено владельцам.

Сейчас по фактам краж открыты сразу несколько уголовных производств по признакам ч. 3 статьи 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище или иное помещение), в рамках которого выясняются причины и обстоятельства совершения преступлений. Розыскники проверяют подозреваемых на причастность к совершению других аналогичных краж. Тяга юношей к подобному «коллекционированию» чужого имущества может стоить им от 3-х до 6-ти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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