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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21264

На Сумщине мошенники пополнили свои карманы на девять тысяч гривен

Именно такой суммы денег лишились 64-летняя сумчанка и 27-летняя жительница Тростянецкого района накануне новогодних праздников, которые после общения с так названными работниками банка и псевдопокупателями потеряли последние сбережения.

Так, первой за помощью в полицию обратилась жительница Сум. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенничества. Она рассказала, что после телефонного разговора с работницей банка, которая под предлогом предоставления скидки на снятие наличных, выпытала секретные цифры, после чего с ее карты были сняты 3 тысячи 602 гривны.

Другой жертвой злоумышленников стала жительница одного из сел Тростянецкого района. Она сообщила правоохранителям, что на одном из сайтов объявлений разместила свое объявление о продаже шкафа-купе, а когда нашелся покупатель, который был готов его купить, договорившись о предоплате, вместо того чтобы получить деньги, потеряла свои пять тысяч гривен. Женщина признается, что мужчина настолько умело вскружил ей голову, что она даже не заметила, как сама назвала аферисту секретные цифры своей банковской карты, после чего получила сообщение о снятии наличных.

Сегодня полицейские делают все возможное, чтобы установить подозреваемых в мошенничестве. Следственные действия продолжаются. Но чтобы не попасть в подобную ловушку другим жителям области, правоохранители советуют гражданам быть менее доверчивыми, общаясь с незнакомцами. Никогда никому не сообщайте пин-код своей карты, не называйте последние ее цифры и ни в коем случае не сообщайте своих персональных данных. Помните, что ни одна банковская операция не решается телефонным разговором, с подобными предложениями звонят только мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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