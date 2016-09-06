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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21264

На Сумщине будут налаживать сотрудничество между опорными школами и вузами

Об этом говорили на совещании в Департаменте образования и науки облгосадминистрации с участием начальников отделов (управлений) образования районных государственных администраций, директоров школ и ректоров ведущих вузов области.

«Необходимо четко понимать, что для развития нашего государства нужны специалисты во всех сферах жизнедеятельности с качественным образованием. А предоставить ее ученикам мы можем только благодаря развитию сети опорных школ, обеспечению их не только материальным ресурсом, но и высококвалифицированными педагогическими кадрами. В этом нам помогут высшие учебные заведения Сумщины», - отметил заместитель главы облгосадминистрации Николай Подопригора.

По словам директора Департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Поповой, создание опорных школ в области неразрывно связано с реформой децентрализации. В каждой объединенной громаде области должно быть опорное учебное заведение, обеспеченное материально-технической базой и кадровым потенциалом.

В ходе совещания его участники активно обсуждали вопрос поиска форм совместной работы по совершенствованию подготовки педагогических работников и повышения уровня знаний учащихся.

«Мы готовы сотрудничать с вами так широко, как вы того пожелаете, - обратился к директорам опорных заведений ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев, суммируя предложения своих коллег. - Это могут быть и курсы повышения квалификации для учителей, и курсы для школьников, и профориентация старшеклассников, и оказание методической помощи и т.д.».

По итогам совещания его участники определили, что подобное сотрудничество будет полезным как для школьников, которые, еще учась, смогут определиться с дальнейшей специальности, так и для вузов Сумщины.

Общество Опорные школы
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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