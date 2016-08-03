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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59182

На Сумщине сэкономили 52 миллиона на публичных закупках

По количеству проведенных торгов через электронную систему Prozorro в 2016 году Сумская область заняла 11 место среди 24 регионов Украины.

«По общедоступным данным модуля аналитики bi.prozorro.org наша область в течение года значительно улучшила свой рейтинг по количеству проведенных торгов, опередив даже отдельные регионы, которые имеют больший бюджетный потенциал», - сообщил во время заседания коллегии облгосадминистрации глава Сумской ОГА Николай Клочко.

Как подчеркнул директор Департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации Александр Ситак, мероприятия по внедрению системы электронных закупок в бюджетной сфере направлены, прежде всего, на повышение эффективности использования бюджетных средств, преодоление коррупции, создание конкурентной среды при проведении торгов.

Так, по общедоступным данным модуля аналитики bi.prozorro.org за 12 месяцев среди 24 регионов Украины Сумская область заняла 11 место по количеству проведенных торгов - 10502 на общую сумму 2,68 миллиарда гривен. Экономия бюджетных средств за январь-декабрь 2016 года составила 52,1 миллиона гривен.

Однако, по словам Александра Ситака, несмотря на положительный эффект от внедрения онлайн-закупок, распорядители средств столкнулись с рядом проблем, которые приводят к несвоевременному использованию, а в отдельных случаях возврату средств в бюджет или их перераспределение на другие объекты. Это недобросовестная конкуренция, демпингование цен, срыв или остановка торгов и отмены их результатов. Поэтому Николай Клочко поручил Департаменту экономического развития и торговли облгосадминистрации разработать в помощь распорядителям бюджетных средств методические рекомендации.

«Давайте создадим алгоритм действий при подготовке и проведении онлайн-торгов, чтобы распорядители качественно и четко могли выписать квалификационные требования и критерии оценки, размещая свои предложения в системе электронных закупок», - сказал он.

Экономика ProZorro
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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