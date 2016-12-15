Лента

admin
admin
Сегодня 17:37218

Привітання з Новим роком і Різдвом Христовим від Сумської обласної організації ВО "Батьківщина" ®

Сумчан за дорученням організації привітав її голова Олександр Лисенко.

Дорога громада Сумщини! 

Від щирого серця та за дорученням усієї команди «Батьківщини» на Сумщині вітаю вас із Новим 2017-м роком та Різдвом Христовим!

Залишається в історії 2016, який став важливим для Сумщини. За цей час ми з вами стали іншими. Сильними. Патріотичними.

Ми навчилися протистояти будь-яким труднощам і радіти спільним успіхам. Ми об’єдналися задля спільної боротьби з ворогом і ми обов’язково переможемо.

Новий рік — це особливе свято. Свято сподівань та віри. Саме в ці дні все здається можливим, досяжним. Нехай це відчуття, наснага супроводжують нас протягом року, допомагають нам будувати щасливе життя, майбутнє України.

Хай зі світлими різдвяними святами у ваші домівки увійдуть щастя, злагода, достаток, а Боже благословення осяє життя на довгі роки. 

З Новим Роком та Різдвом Христовим!

З повагою, голова обласної партійної організації  ВО «Батьківщина» Олександр Лисенко 

Политика
view counter

Новости

На Сумщине хотят создать 6 госпитальных округов
Сегодня 17:41
Привітання з Новим роком і Різдвом Христовим від Сумської обласної організації ВО "Батьківщина" ®
Сегодня 17:37
На Сумщине сэкономили 52 миллиона на публичных закупках
Сегодня 16:59
На Сумщине будут налаживать сотрудничество между опорными школами и вузами
Сегодня 16:21
Полиция Сумского района разоблачила двух серийных воров
Сегодня 15:40
На Сумщине мошенники пополнили свои карманы на девять тысяч гривен
Сегодня 15:21
На Сумщине спасатели деблокировали водителя из искореженного автомобиля
Сегодня 15:00
В Сумах авто чуть не упало в реку
Сегодня 14:18
Сумское НПО стало первым машиностроительным предприятием из Восточной Европы, получившим статус одобренного поставщика в Ираке
Сегодня 14:11
В Сумах отменили Prozorro для закупок питания детей, пациентов больниц и ремонтов лифтов
Сегодня 13:31
В Ромнах оперативники «по горячим следам» задержали «дачных» воров
Сегодня 13:17
Сумские копы задержали тусовщицу-наркоманку в ночном клубе
Сегодня 11:17
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.