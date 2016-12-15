Привітання з Новим роком і Різдвом Христовим від Сумської обласної організації ВО "Батьківщина" ® Сумчан за дорученням організації привітав її голова Олександр Лисенко.

Дорога громада Сумщини!

Від щирого серця та за дорученням усієї команди «Батьківщини» на Сумщині вітаю вас із Новим 2017-м роком та Різдвом Христовим!

Залишається в історії 2016, який став важливим для Сумщини. За цей час ми з вами стали іншими. Сильними. Патріотичними.

Ми навчилися протистояти будь-яким труднощам і радіти спільним успіхам. Ми об’єдналися задля спільної боротьби з ворогом і ми обов’язково переможемо.

Новий рік — це особливе свято. Свято сподівань та віри. Саме в ці дні все здається можливим, досяжним. Нехай це відчуття, наснага супроводжують нас протягом року, допомагають нам будувати щасливе життя, майбутнє України.

Хай зі світлими різдвяними святами у ваші домівки увійдуть щастя, злагода, достаток, а Боже благословення осяє життя на довгі роки.

З Новим Роком та Різдвом Христовим!

З повагою, голова обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Олександр Лисенко