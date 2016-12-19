Микола Клочко: "Безмежно вдячний кожному жителю Сумщини" Напередодні Нового 2017 року та Різдва Христового голова Сумської облдержадміністрації звернувся до жителів області.

Дорогі жителі Сумщини!

Щиро вітаю вас із Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

Рік, що минає, став для кожного із нас особливим, адже незалежній Україні виповнилося 25 років. Молода українська держава сміливо і наполегливо здійснює якісні зміни та реформи. Разом з тим нашій нації вистачає мужності та мудрості, аби відстояти власну гідність та свободу.

Дивлячись з надією і добрими сподіваннями у майбутнє, я безмежно вдячний кожному жителю Сумщини за наполегливу працю та розуміння. Упродовж року ми разом з вами зібрали щедрий урожай зернових, утворили 15 об’єднаних громад, нові підприємства, будували елеватори, військове містечко, лікарні, водогони, ремонтували школи і дитячі садочки, встановлювали сучасне медичне та енергоефективне обладнання. Усі добрі справи ми обов’язково продовжимо наступного року.

Нехай у Новому році вас завжди супроводжує удача та благополуччя, а тепло рідних сердець щодня зігріває та надихає на добро. Здоров’я вам, миру та родинного затишку, дорогі земляки.

Зі святом Вас! З Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

З повагою, Голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко

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