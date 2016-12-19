На Сумщине открыли седьмое отделение гемодиализа

По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, такие отделения отныне будут функционировать во всех центрах будущих госпитальных округов.
Сейчас в области проходят процедуру гемодиализа 209 человек. За несколько лет на Сумщине создали сеть из 7 отделений, их открыли в Глухове, Ахтырке, Ромнах, Конотопе, Сумах и теперь в Шостке.
«Открытием отделения гемодиализа в городе Шостка мы практически полностью обеспечиваем доступность медицины для больных с хронической почечной недостаточностью, - отметил Сергей Бутенко. - Раньше люди из Середина-Будского, Ямпольского и Шосткинского районов ездили в Сумы, где проходили эту процедуру. Теперь они будут лечиться в Шосткинский ЦРБ».
Открытие отделения гемодиализа стало возможным благодаря сотрудничеству областной и местной власти. Из общей копилки на это выделено около семи миллионов.
Как сообщил заведующий отделением амбулаторного гемодиализа ЦРБ Александр Яковенко, отделение уже работает в тестовом режиме два месяца. Сейчас уже проходят процедуру гемодиализа 10 человек из Шосткинского района. С января отделения начнет также принимать больных из Середина-Будского и Ямпольского районов.
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