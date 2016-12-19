Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52266

На Сумщине открыли седьмое отделение гемодиализа

Больным хронической почечной недостаточностью будут оказывать медицинскую помощь и в Шосткинский районной больнице.

По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, такие отделения отныне будут функционировать во всех центрах будущих госпитальных округов.

Сейчас в области проходят процедуру гемодиализа 209 человек. За несколько лет на Сумщине создали сеть из 7 отделений, их открыли в Глухове, Ахтырке, Ромнах, Конотопе, Сумах и теперь в Шостке.

«Открытием отделения гемодиализа в городе Шостка мы практически полностью обеспечиваем доступность медицины для больных с хронической почечной недостаточностью, - отметил Сергей Бутенко. - Раньше люди из Середина-Будского, Ямпольского и Шосткинского районов ездили в Сумы, где проходили эту процедуру. Теперь они будут лечиться в Шосткинский ЦРБ».

Открытие отделения гемодиализа стало возможным благодаря сотрудничеству областной и местной власти. Из общей копилки на это выделено около семи миллионов.

Как сообщил заведующий отделением амбулаторного гемодиализа ЦРБ Александр Яковенко, отделение уже работает в тестовом режиме два месяца. Сейчас уже проходят процедуру гемодиализа 10 человек из Шосткинского района. С января отделения начнет также принимать больных из Середина-Будского и Ямпольского районов.

Общество Гемодиализ Здравоохранение Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 12:23

В Шостке на Новый год и после Рождества легализовали запуск фейерверков

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета 29 декабря....

Сегодня 12:21

Сумские больницы на праздники будут работать по спецграфику

Лечебно-профилактические учреждения города на Новый год и Рождество будут работать по специальному графику....

Вчера 17:41

На Сумщине хотят создать 6 госпитальных округов

Сумская облгосадминистрация направит в Кабинет Министров и Министерство здравоохранения Украины обращение о создании в области 6 госпитальных округов с обоснованием...

28.12.2016 12:40

В Шостке совершено разбойное нападение на квартиру

27 декабря, на ул. Марата в Шостке совершено разбойное нападение....

28.12.2016 09:02

Суд отпустил экс-кандидата в мэры Шостки, встречавшего Новый год с нелегальным стволом

Шосткинская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в отношении жителя Шостки К., обвинявшегося в незаконном ношении огнестрельного оружия....

Новости

Сумские копы штрафуют водителей за опасные грузы
Сегодня 13:33
Пункт пропуска через госграницу в аэропорту "Сумы" стал грузопассажирским
Сегодня 13:11
С 1 января повышается стоимость проезда в коммунальном транспорте
Сегодня 12:55
В Сумах пьяный водитель въехал в светофор
Сегодня 12:31
В Шостке на Новый год и после Рождества легализовали запуск фейерверков
Сегодня 12:23
Сумские больницы на праздники будут работать по спецграфику
Сегодня 12:21
В Сумах бомж отморозил пальцы
Сегодня 12:19
ПФК «Сумы» может прекратить существование
Сегодня 12:00
На Сумщине сельские пожарные потушили возгорание в летней кухне
Сегодня 11:49
Микола Клочко: "Безмежно вдячний кожному жителю Сумщини"
Сегодня 11:00
Сумской горсовет снова жалуется в Киев на газовиков
Сегодня 09:37
На Сумщине открыли седьмое отделение гемодиализа
Сегодня 08:52
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.