Сумской горсовет снова жалуется в Киев на газовиков Сумские депутаты приняли обращение к Премьер-министру Украины, спикеру Верховной Рады Украины и главе НКРЭКУ по применению предельной нормы потребления газа к жителям города в случае отказа от установления общедомовых счетчиков газа.

Текст данного обращения было объявлено во время внеочередного заседания горсовета 29 декабря. В нем говорится о том, что начиная с 2016 года ПАО «Сумыгаз» проводятся мероприятия по внедрению домового учета природного газа.

Сейчас, говорится в обращении, к депутатам горсовета поступают жалобы на действия ПАО «Сумыгаз» от жителей домов по неучтению их мнения при выборе счетчика газа и принудительном установлении домовых узлов учета.

Сумчане утверждают, что, используя домовой газовый счетчик, невозможно объективно оценить объем потребленного газа конкретным жителем. Установление общих приборов учета увеличит плату за пользование газом.

Сумские избранники обращают внимание на то, что вопрос установления домового счетчика газа вообще не относится к компетенции потребителей, а приложение № 10 Кодекса газораспределительных систем регламентирует ответственность конкретного потребителя, а не их группы, который не обеспечен счетчиком газа и при этом отказывается от его установки за счет Оператора ГРС.

По мнению депутатов, ПАО «Сумыгаз» навязывает такие условия получения услуг, которые ставят потребителей в неравное положение, нарушают принцип равенства сторон договора, цену продукции определяет неправильно. Учитывая вышеизложенное, в целях устранения нарушений законодательства, защиты прав и интересов граждан, депутаты требуют внести изменения в Кодекс газораспределительных систем, устранив имеющиеся основания начисления предельных норм потребления природного газа, для потребителей, которые отказываются от установки домовых счетчиков.

Еще одним требованием, которое прописано в обращении, есть обязательство ПАО «Сумыгаз» произвести перерасчет объемов потребленного газа потребителям, которым были начислены предельные нормы потребления за отказ от установки домовых счетчиков.