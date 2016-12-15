Сумы закупят GPS для троллейбусов у фирмы, предложившей самую высокую цену

Предложения остальных участников торгов, которые находились в ценовых пределах 72 000-147 000 грн., были отклонены тендерным комитетом, пишет в фейсбуке эксперт по транспорту Александр Мироненко.

"Договор с победителем заключен 27 декабря 2016 года.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-11-28-000935-a/

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, ТОВ "Смарт Санрайз" зарегистрировано рядом с мэрией на пл. Независимости 3 всего 4 месяца назад - 28 августа 2016 года и имеет уставной фонд 100 грн, который был сформирован директором предприятия Левиным Дмитрием Викторовичем (50 грн.) и Вдовиной Ольгой Станиславовной (50 грн.).

Обращают на себя внимание запросы участников тендера, оставленные без ответа сотрудниками КП "Электроавтотранс". Например, один из участников спросил, зачем для троллейбусов (!!!) датчики с функцией учета уровня топлива (!!!), уровнем защиты IP67 для использования в воде и 3G модулем, если GPRS покрытие намного лучше.

Помимо этого, участник обращает внимание, что запрошенные в тендерной документации устройства производит только один производитель.

Кроме того, в требованиях в программному обеспечению отсутствует необходимость вывода информации в интернет для ее трансляции на сайтах, в том числе внешних сервисах, чтобы пользователи могли через компьютеры наблюдать, например, за движением транспорта и числом троллейбусов на линии", - пишет Мироненко.