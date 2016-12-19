На Сумщине сельские пожарные потушили возгорание в летней кухне

Звонил водитель автобуса, проезжавший мимо здания и увидевший охваченную огнем крышу. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Анастасовка и Бобрик.
Через 8 минут пожарные прибыли на вызов. Было установлено, что из-за несвоевременного обнаружения горела кровля летней кухни по всей площади. Существовала угроза переброски пламени горючими конструкциями на рядом расположенный жилой дом.
В 7:11 пожарные локализовали возгорание, в 7:38 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 2 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.
В результате возгорания уничтожена кровля летней кухни на площади 15 кв. м. Огнем повреждены внутренние стены на площади 12 кв. м.
По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов. Поэтому, чтобы в вашем доме не вспыхнул огонь, надо неукоснительно выполнять следующие требования: постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, не забывайте своевременно очищать их от сажи. Также печи должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций, а пол защищен предтопочным металлическим листом. Для разжигания запрещается использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Также нельзя печи оставлять без присмотра или сушить или составлять вблизи них горючие предметы.
28 декабря в 10:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 14-этажном жилом доме по ул. Ковпака в...
26 декабря в 18:25 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме по ул. Киевской в...
Около 5 утра 24 декабря до службы спасения 101 поступил звонок по поводу горения дачного дома по ул. Немолота....
24 декабря в 18:12 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по ул. Холодногорской в...
25 декабря в 21:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Украинской в с. Клышки...