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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49153

На Сумщине сельские пожарные потушили возгорание в летней кухне

30 декабря в 6:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в летней кухне на ул. Центральной в с. Анастасивка Роменского района.

Звонил водитель автобуса, проезжавший мимо здания и увидевший охваченную огнем крышу. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Анастасовка и Бобрик.

Через 8 минут пожарные прибыли на вызов. Было установлено, что из-за несвоевременного обнаружения горела кровля летней кухни по всей площади. Существовала угроза переброски пламени горючими конструкциями на рядом расположенный жилой дом.

В 7:11 пожарные локализовали возгорание, в 7:38 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 2 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.

В результате возгорания уничтожена кровля летней кухни на площади 15 кв. м. Огнем повреждены внутренние стены на площади 12 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов. Поэтому, чтобы в вашем доме не вспыхнул огонь, надо неукоснительно выполнять следующие требования: постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, не забывайте своевременно очищать их от сажи. Также печи должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций, а пол защищен предтопочным металлическим листом. Для разжигания запрещается использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Также нельзя печи оставлять без присмотра или сушить или составлять вблизи них горючие предметы.

Право Пожар
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