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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00137

ПФК «Сумы» может прекратить существование

ПФК «Сумы» испытывает серьезные финансовые трудности, которые могут привести к прекращению существования клуба, информирует официальный Instagram сумчан.

На текущий момент клуб ведет активные поиски спонсоров. В случае, если они не принесут положительных результатов, «Сумы» могут прекратить существование.

Впрочем, как сообщает Matchday.ua, главный спонсор клуба — ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» — не планирует в 2017 году прекращать финансирование «Сум».

Ранее главный тренер Сум Павел Кикоть рассказал, что клуб покинула значительная часть футболистов.

По итогам первой половины сезона Сумы заняли 16-е место в Первой лиге из 18 команд-участниц.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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