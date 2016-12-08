ПФК «Сумы» может прекратить существование

На текущий момент клуб ведет активные поиски спонсоров. В случае, если они не принесут положительных результатов, «Сумы» могут прекратить существование.
Впрочем, как сообщает Matchday.ua, главный спонсор клуба — ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» — не планирует в 2017 году прекращать финансирование «Сум».
Ранее главный тренер Сум Павел Кикоть рассказал, что клуб покинула значительная часть футболистов.
По итогам первой половины сезона Сумы заняли 16-е место в Первой лиге из 18 команд-участниц.
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