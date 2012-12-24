В Сумах бомж отморозил пальцы В среду, 28 декабря, в хирургическое отделение № 2 городской клинической больницы в был госпитализирован мужчина без определенного места жительства с обморожением пальцев обеих стоп 3-4 степени.

Чтобы сумчане не стали жертвами переохлаждения и обморожения, в сумских лечебно-профилактических учреждениях создано 16 пунктов обогрева. В течение двух недель туда обратилась 31 человек.

Напомним, две недели назад, 16 декабря, на пр. Курском произошел летальный случай в связи с обморожением.