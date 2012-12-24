В Сумах бомж отморозил пальцы

Чтобы сумчане не стали жертвами переохлаждения и обморожения, в сумских лечебно-профилактических учреждениях создано 16 пунктов обогрева. В течение двух недель туда обратилась 31 человек.
Напомним, две недели назад, 16 декабря, на пр. Курском произошел летальный случай в связи с обморожением.
Житель Шосткинского района среднего возраста поступил в ЦРБ 3 января с отморожением верхних конечностей....
Только за прошедшую неделю на территории области 23 человека получила обморожения различной степени тяжести....
В Сумской райотдел милиции поступило сообщение, что в домике лесничего был обнаружен связанный и избитый человек....
На прошлой неделе в Сумах от мороза пострадал человек, который просидел некоторое время на льду на Голубых озерах....
Только в течение текущего месяца на территории области по причине переохлаждения погибли 12 человек и 31 получили обморожения различной степени... 1