Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19153

В Сумах бомж отморозил пальцы

В среду, 28 декабря, в хирургическое отделение № 2 городской клинической больницы в был госпитализирован мужчина без определенного места жительства с обморожением пальцев обеих стоп 3-4 степени.

Чтобы сумчане не стали жертвами переохлаждения и обморожения, в сумских лечебно-профилактических учреждениях создано 16 пунктов обогрева. В течение двух недель туда обратилась 31 человек.

Напомним, две недели назад, 16 декабря, на пр. Курском произошел летальный случай в связи с обморожением.

Общество Обморожение
view counter

По тематике

04.01.2016 10:37

На Сумщине мужчина отморозил конечности

Житель Шосткинского района среднего возраста поступил в ЦРБ 3 января с отморожением верхних конечностей....

27.01.2014 17:29

На Сумщине за неделю 23 человека пострадали от мороза

Только за прошедшую неделю на территории области 23 человека получила обморожения различной степени тяжести....

12.03.2013 08:01

В лесу под Сумами нашли избитого человека

В Сумской райотдел милиции поступило сообщение, что в домике лесничего был обнаружен связанный и избитый человек....

17.01.2013 11:39

В Сумах едва не замерз человек

На прошлой неделе в Сумах от мороза пострадал человек, который просидел некоторое время на льду на Голубых озерах....

24.12.2012 11:41

На Сумщине замерзло уже 12 человек

Только в течение текущего месяца на территории области по причине переохлаждения погибли 12 человек и 31 получили обморожения различной степени... 1

Новости

Сумские копы штрафуют водителей за опасные грузы
Сегодня 13:33
Пункт пропуска через госграницу в аэропорту "Сумы" стал грузопассажирским
Сегодня 13:11
С 1 января повышается стоимость проезда в коммунальном транспорте
Сегодня 12:55
В Сумах пьяный водитель въехал в светофор
Сегодня 12:31
В Шостке на Новый год и после Рождества легализовали запуск фейерверков
Сегодня 12:23
Сумские больницы на праздники будут работать по спецграфику
Сегодня 12:21
В Сумах бомж отморозил пальцы
Сегодня 12:19
ПФК «Сумы» может прекратить существование
Сегодня 12:00
На Сумщине сельские пожарные потушили возгорание в летней кухне
Сегодня 11:49
Микола Клочко: "Безмежно вдячний кожному жителю Сумщини"
Сегодня 11:00
Сумской горсовет снова жалуется в Киев на газовиков
Сегодня 09:37
На Сумщине открыли седьмое отделение гемодиализа
Сегодня 08:52
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.