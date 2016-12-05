Сумские больницы на праздники будут работать по спецграфику Лечебно-профилактические учреждения города на Новый год и Рождество будут работать по специальному графику.

Детские поликлиники:

31 декабря и 9 января - с 8:00 до 15:00 по графику субботы;

1 и 7 января с 8:00 до 14:00 по графику воскресенья;

2 и 8 января - с 8.00 до 14.00;

вызовы врачей на дом принимаются с 8:00 до 12:00.

Поликлиники № 1, № 2, № 4, № 5, поликлиническое отделение № 1 больницы № 4:

31 декабря, 1, 2, 7, 8, 9 будут работать с 8:00 до 14:00;

вызовы врачей на дом принимаются с 8:00 до 12:00 часов.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 3:

31 декабря - с 8:00 до 13:00;

1, 2, 7, 8 января - с 8:00 до 12:00;

9 января - с 8:00 до 14:00;

вызовы врачей на дом принимаются с 8:00 до 12:00.

Женские консультации:

1, 2, 8, 9 января - с 8:00 до 16:00;

31 декабря и 7 января обращаться в гинекологическое отделение городского роддома.

Стоматологическая поликлиника:

31 декабря, 1, 2, 7, 8, 9 будет работать с 8:00 до 14:30.