Сумские больницы на праздники будут работать по спецграфику

Детские поликлиники:
31 декабря и 9 января - с 8:00 до 15:00 по графику субботы;
1 и 7 января с 8:00 до 14:00 по графику воскресенья;
2 и 8 января - с 8.00 до 14.00;
вызовы врачей на дом принимаются с 8:00 до 12:00.
Поликлиники № 1, № 2, № 4, № 5, поликлиническое отделение № 1 больницы № 4:
31 декабря, 1, 2, 7, 8, 9 будут работать с 8:00 до 14:00;
вызовы врачей на дом принимаются с 8:00 до 12:00 часов.
Центр первичной медико-санитарной помощи № 3:
31 декабря - с 8:00 до 13:00;
1, 2, 7, 8 января - с 8:00 до 12:00;
9 января - с 8:00 до 14:00;
вызовы врачей на дом принимаются с 8:00 до 12:00.
Женские консультации:
1, 2, 8, 9 января - с 8:00 до 16:00;
31 декабря и 7 января обращаться в гинекологическое отделение городского роддома.
Стоматологическая поликлиника:
31 декабря, 1, 2, 7, 8, 9 будет работать с 8:00 до 14:30.
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