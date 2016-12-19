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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:23158

В Шостке на Новый год и после Рождества легализовали запуск фейерверков

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета 29 декабря.

В частности, исполком временно приостановил действие предыдущего своего решения, которое было принято в августе 2014 года «О запрете использования салютов, фейерверков и других пиротехнических средств в г. Шостка».

Легально запускать фейерверки и использовать прочие пиротехнические средства можно на протяжении всего двух дней, а именно 1  и 8 января 2017 года. В другое время это преследуется по закону.

- На Новий рік ми повинні прогриміти, щоб усім запам'яталось. Правда за нами і перспективи теж, - сказал мэр Шостки Николай Нога, комментируя принятое решение, пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Общество Фейерверк Шостка
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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