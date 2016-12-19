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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31186

В Сумах пьяный водитель въехал в светофор

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП.

28 декабря, в полночь, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Леваневского.

Прибыв на место ДТП, инспекторы установили, что водитель автомобиля Volkswagen Сaddy не придерживался безопасной скорости движения, после чего совершил наезд на опору светофора.

При оформлении админматериалов полицейские обнаружили, что 23-летний водитель не имеет страхового полиса, зато у него присутствовали признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у него 1,6 промилле алкоголя.

Полицейские составили на мужчину админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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