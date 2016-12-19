В Сумах пьяный водитель въехал в светофор

28 декабря, в полночь, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Леваневского.
Прибыв на место ДТП, инспекторы установили, что водитель автомобиля Volkswagen Сaddy не придерживался безопасной скорости движения, после чего совершил наезд на опору светофора.
При оформлении админматериалов полицейские обнаружили, что 23-летний водитель не имеет страхового полиса, зато у него присутствовали признаки алкогольного опьянения.
Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у него 1,6 промилле алкоголя.
Полицейские составили на мужчину админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.
28 декабря в 10:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Кипти - Глухов» в Глуховском...
Сегодня ночью неизвестные, вероятно, не справившись c управлением, чуть не улетели в р. Псел....
Конотопский водитель насмерть сбил пешехода и сообщил об этом в полицию....
24 декабря, около 9 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Романа Атаманюка....
24 декабря, около 23 часов, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ на перекрестке улиц 8 Марта - Расковой....