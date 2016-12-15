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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:338

Сумские копы штрафуют водителей за опасные грузы

Патрульные обнаружили очередные нарушения правил перевозки опасных грузов.

27 декабря, около 12 часов, на улице Харьковской, за нарушение ПДД патрульные остановили КАМАЗ.

Как выяснилось, мужчина перевозил опасный груз, но имел ряд нарушений действующего законодательства, среди которых и отсутствие допуска транспортного средства к перевозке опасных грузов.

Полицейские вынесли на водителя постановление по статье 132-1 (нарушение правил перевозки опасных грузов) КоАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 510 гривен.

Через несколько минут после оформления админматериалов патрульные вынесли еще 2 постановления на водителей за совершение аналогичного правонарушения.

Право Патрульная полиция
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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