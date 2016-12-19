В Сумах патрульные задержали 16-летнего наркомана Патрульные задержали несовершеннолетнего сумчанина с таблетками, вероятно, психотропного препарата.

27 декабря, около 12 часов, патрулируя улицу Герасима Кондратьева, экипаж патрульных заметил подозрительного парня, который, увидев полицейских, резко изменил направление движения и начал что-то искать в карманах. Общаясь с инспекторами, 16-летний парень очень нервничал.

Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него пластиковую колбу с надписью «Тарен», в которой находилось 3 таблетки белого цвета.

Тарен - препарат, который имеет свойства вызывать острые и часто необратимые психические нарушения, провалы в памяти, потерю ориентации во времени и пространстве и тяжелые галлюцинации.

Объяснить историю появления этих таблеток несовершеннолетний не смог. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и сообщили родителям.