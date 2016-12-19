В Сумах патрульные задержали 16-летнего наркомана

27 декабря, около 12 часов, патрулируя улицу Герасима Кондратьева, экипаж патрульных заметил подозрительного парня, который, увидев полицейских, резко изменил направление движения и начал что-то искать в карманах. Общаясь с инспекторами, 16-летний парень очень нервничал.
Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него пластиковую колбу с надписью «Тарен», в которой находилось 3 таблетки белого цвета.
Тарен - препарат, который имеет свойства вызывать острые и часто необратимые психические нарушения, провалы в памяти, потерю ориентации во времени и пространстве и тяжелые галлюцинации.
Объяснить историю появления этих таблеток несовершеннолетний не смог. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и сообщили родителям.
Благодаря неравнодушным гражданам патрульные обнаружили у женщины вещества, похожие на наркотические....
Работники оперативно-поискового отдела управления Департамента противодействия наркопреступности Сумской области возле одного из высших учебных заведений обнаружили 33-летнюю сумчанку, у которой...
Около восьмидесяти граммов наркотического сырья изъяли работники Бурыньского отделения полиции дома у 19-летнего жителя райцентра. Молодому человеку грозит до 3-х...
Переделанный под боевой стартовый пистолет и почти 300 кустов конопли обнаружили и изъяли сотрудники полиции у 24-летнего жителя Шостки....
Работники полиции разоблачили местного жителя, который под видом сигарет хранил в собственном автомобиле каннабис и амфетамин. Такие «предпочтения» могут стоить...