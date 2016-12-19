Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36165

В Сумах патрульные задержали 16-летнего наркомана

Патрульные задержали несовершеннолетнего сумчанина с таблетками, вероятно, психотропного препарата.

27 декабря, около 12 часов, патрулируя улицу Герасима Кондратьева, экипаж патрульных заметил подозрительного парня, который, увидев полицейских, резко изменил направление движения и начал что-то искать в карманах. Общаясь с инспекторами, 16-летний парень очень нервничал.

Во время поверхностной проверки стражи порядка обнаружили у него пластиковую колбу с надписью «Тарен», в которой находилось 3 таблетки белого цвета.

Тарен - препарат, который имеет свойства вызывать острые и часто необратимые психические нарушения, провалы в памяти, потерю ориентации во времени и пространстве и тяжелые галлюцинации.

Объяснить историю появления этих таблеток несовершеннолетний не смог. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и сообщили родителям.

Право Наркотики
view counter

По тематике

Вчера 11:17

Сумские копы задержали тусовщицу-наркоманку в ночном клубе

Благодаря неравнодушным гражданам патрульные обнаружили у женщины вещества, похожие на наркотические....

В Сумах возле вуза задержали женщину с килограммом наркотиков
28.12.2016 13:02

В Сумах возле вуза задержали женщину с килограммом наркотиков

Работники оперативно-поискового отдела управления Департамента противодействия наркопреступности Сумской области возле одного из высших учебных заведений обнаружили 33-летнюю сумчанку, у которой...

27.12.2016 08:44

На Сумщине поймали 19-летнего любителя "травки"

Около восьмидесяти граммов наркотического сырья изъяли работники Бурыньского отделения полиции дома у 19-летнего жителя райцентра. Молодому человеку грозит до 3-х...

22.12.2016 11:38

В Шостке у наркомана нашли 300 кустов конопли и пистолет

Переделанный под боевой стартовый пистолет и почти 300 кустов конопли обнаружили и изъяли сотрудники полиции у 24-летнего жителя Шостки....

19.12.2016 16:00

В машине 43-летнего конотопчанина полицейские обнаружили наркотики

Работники полиции разоблачили местного жителя, который под видом сигарет хранил в собственном автомобиле каннабис и амфетамин. Такие «предпочтения» могут стоить...

Новости

В Ахтырской ЦРБ открыли новые отделения
Сегодня 16:14
В Сумах открыли вторую очередь областного психоневрологического диспансера
Сегодня 15:47
В Шостке чуть не сгорел бомж
Сегодня 15:04
Фейерверки в Сумах - под запретом
Сегодня 14:57
В Сумах патрульные задержали 16-летнего наркомана
Сегодня 14:36
В Сумах на театральной сцене выступит министр культуры Нищук
Сегодня 14:32
Сумские копы штрафуют водителей за опасные грузы
Сегодня 13:33
Пункт пропуска через госграницу в аэропорту "Сумы" стал грузопассажирским
Сегодня 13:11
С 1 января повышается стоимость проезда в коммунальном транспорте
Сегодня 12:55
В Сумах пьяный водитель въехал в светофор
Сегодня 12:31
В Шостке на Новый год и после Рождества легализовали запуск фейерверков
Сегодня 12:23
Сумские больницы на праздники будут работать по спецграфику
Сегодня 12:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.