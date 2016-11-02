С 1 января повышается стоимость проезда в коммунальном транспорте

Согласно принятому документу, тариф на проезд в троллейбусах составляет 1,75 грн, автобусах - 3,45 грн. Правда, в автотранспорте пассажиры будут платить всего 3 грн - разницу (0,45 грн) предприятию будут компенсировать из городского бюджета.
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