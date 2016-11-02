С 1 января повышается стоимость проезда в коммунальном транспорте 1 января 2017 года вступает в силу решение исполнительного комитета от 20 декабря «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП «Электроавтотранс».

Согласно принятому документу, тариф на проезд в троллейбусах составляет 1,75 грн, автобусах - 3,45 грн. Правда, в автотранспорте пассажиры будут платить всего 3 грн - разницу (0,45 грн) предприятию будут компенсировать из городского бюджета.