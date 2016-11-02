Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:55113

С 1 января повышается стоимость проезда в коммунальном транспорте

1 января 2017 года вступает в силу решение исполнительного комитета от 20 декабря «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП «Электроавтотранс».

Согласно принятому документу, тариф на проезд в троллейбусах составляет 1,75 грн, автобусах - 3,45 грн. Правда, в автотранспорте пассажиры будут платить всего 3 грн - разницу (0,45 грн) предприятию будут компенсировать из городского бюджета.

Общество КП «Электроавтотранс» Подорожание проезда
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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