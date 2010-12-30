Фейерверки в Сумах - под запретом Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминает горожанам о том, что в Сумах продолжает действовать запрет на фейерверки и салюты.

Третий год подряд на территории города действует решение исполнительного комитета о временном запрете использования салютов, фейерверков и других пиротехнических средств гражданами на улицах, придомовых территориях, в частных усадьбах и в общественных местах.

Принято оно было еще в августе 2014 года, учитывая боевые действия на Востоке Украины.

Виновные лица, которые проигнорируют действие моратория, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за действия несовершеннолетних несут их родители или опекуны.