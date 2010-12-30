Фейерверки в Сумах - под запретом

Третий год подряд на территории города действует решение исполнительного комитета о временном запрете использования салютов, фейерверков и других пиротехнических средств гражданами на улицах, придомовых территориях, в частных усадьбах и в общественных местах.
Принято оно было еще в августе 2014 года, учитывая боевые действия на Востоке Украины.
Виновные лица, которые проигнорируют действие моратория, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за действия несовершеннолетних несут их родители или опекуны.
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