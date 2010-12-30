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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57178

Фейерверки в Сумах - под запретом

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напоминает горожанам о том, что в Сумах продолжает действовать запрет на фейерверки и салюты.

Третий год подряд на территории города действует решение исполнительного комитета о временном запрете использования салютов, фейерверков и других пиротехнических средств гражданами на улицах, придомовых территориях, в частных усадьбах и в общественных местах.

Принято оно было еще в августе 2014 года, учитывая боевые действия на Востоке Украины.

Виновные лица, которые проигнорируют действие моратория, понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за действия несовершеннолетних несут их родители или опекуны.

Общество Пиротехника
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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