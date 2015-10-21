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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1183

Пункт пропуска через госграницу в аэропорту "Сумы" стал грузопассажирским

Кабинет министров Украины принял решение об изменении классификации пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Сумы" с пассажирского на грузопассажирский.

Такое решение закреплено правительственным распоряжением №1059-р от 28 декабря 2016 года, пишет Интерфакс-Украина.

"Изменение классификации международного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Сумы" с "пассажирского" на "грузопассажирский" позволит обслуживать авиационные грузовые перевозки, что является одной из составляющих развития авиационной отрасли в Сумской области. Реализация распоряжения положительно скажется на экономическом развитии региона, приведет к увеличению отчисления в бюджеты всех уровней, создание дополнительных рабочих мест", - говорится в пояснении к документу.

Аэропорт "Сумы" - государственный аэропорт, с 8 декабря 2006 года принимает также и международные рейсы.

 
Экономика Сумской аэропорт
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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