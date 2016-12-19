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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14155

В Ахтырской ЦРБ открыли новые отделения

Строительство 5-го пускового комплекса заведения завершено за средства Государственного фонда регионального развития и местного бюджета Ахтырки.

Выделенные в 2016 году 27,5 млн грн (17,5 млн грн - средства ГФРР, 10 млн грн - субвенция из Ахтырки) позволили провести строительство в приемном, физиотерапевтическом, отоларингологическом и травматолого-ортопедическом отделениях с соответствующим оснащением.

По словам главы Сумской облгосадминистрации Миколая Клочко, достройка заведения обеспечит улучшение качества медицинской помощи не только жителям города Ахтырка и Ахтырского района, а также жителям близлежащих Великописаривского и Тростянецкого районов.

«В этом году мы взяли хороший старт и завершили строительные работы на ряде важных учреждений здравоохранения. В частности на II очереди психоневрологического диспансера, в новой диспетчерской и гараже для 26 карет скорой в областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Открыто отделение гемодиализа в Шостке. В течение года капитально отремонтировано ряд отделений областной клинической больницы, приобретено дорогостоящее современное оборудование в больницы области, улучшено материальную базу медицины в новообразованных территориальных общинах. По результатам мы можем смело назвать 2016 годом медицины на Сумщине», - отметил Николай Клочко.

Николай Клочко сообщил, что на 2017 год планируется строительство 6-го пускового комплекса, сметная стоимость которого составляет почти 47 млн грн. Комплекс включает операционный блок с анестезиологическим отделением, а также отделение гемодиализа и кислородный пункт, расположенный в отдельном здании. В настоящее время идет корректировка проектно-сметной документации и по 7-му пусковому комплексу. Ориентировочная сметная стоимость этого комплекса около 35 млн грн.

Общество Ахтырка Ахтырская ЦРБ Здравоохранение
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