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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах полиция задержала псевдоминера

28 декабря, около 20 часов, на линию 103 поступило сообщение о помощи человеку, который проживает на улице Сумско-Киевских дивизий.

Заявитель жаловался на головную боль. Карета скорой, которая прибыла на вызов, предоставила мужчине необходимую помощь и, убедившись, что их дальнейшая помощь больше не нужна, оставила квартиру.

Впоследствии вызов повторился, но все тот же человек сообщил и заверил врачей, что в случае их неявки, он заминирует и взорвет всю многоэтажку. Врачи передали сообщение о возможном заминировании в полицию.

Экипаж патрульных, получивший указанную информацию, оперативно последовал на место происшествия. С помощью служебного планшета полицейские установили, что мужчина не впервые угрожает осуществить заминирование, ведь в 2014 году он дважды звонил на специальные линии связи и сообщал о намерении осуществить взрыв.

Полицейские поднялись в его квартиру и начали стучать в двери, которые через некоторое время открыл сам «телефонный террорист».

Во время общения с гражданином патрульные заметили, что он очень нервничает. Сначала он категорически отрицал свою причастность к правонарушению, но впоследствии признался в содеянном.

В это время следственно-оперативная группа, взрывотехнический отдел и кинолог со служебной собакой тщательно проверили квартиру и дом - никаких взрывных устройств не было.

Инспекторы доставили 39-летнего гражданина в Сумское отделение полиции.

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