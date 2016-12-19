На Сумщине соседка спасла на пожаре пожилую хозяйку дома 30 декабря в 11:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Сумской в с. Солдатское Великописаревского района.

Поскольку местная пожарная команда в населенном пункте отсутствует на тушение привлекли дежурное отделение профессионального пожарного поста с. Кириковка, которому пришлось преодолеть расстояние почти в 40 км.

По прибытию на место вызова пожарные установили, что огонь охватил кровлю дома и деревянными конструкциями перекинулся на само здание. Также затрудняло тушение то, что для дозаправки водой автоцистерну пришлось направлять к водонапорной башне за 1 км от места пожара.

В 12:05 возгорание удалось локализовать, а через некоторое время - ликвидировать. Всего к тушению были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, еще до прибытия подразделения хозяйку 1940 г.р. из дома вывела соседка, которая увидела дым, который шел из-под кровли дома, и прибежала на помощь. Местные жители личным транспортом доставили пострадавшую в центральную районную больницу.

Огнем уничтожена кровля на площади 8 кв. м, перекрытия - 6 кв. м, двери, окна, предметы домашнего обихода и повреждена кровля на площади 30 кв. м, облицовка стен - 10 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.