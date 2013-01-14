Правоохранители предупреждают граждан об опасности, которую таят в себе пиротехника и фейерверки Накануне и во время проведения новогодних и рождественских праздников граждане массово покупают пиротехнические изделия и разного рода фейерверки, не особенно задумываясь над их качеством и законностью продажи, что иногда приводит к несчастным случаям и пожарам.

Чтобы предупредить такие негативные явления, сотрудники полиции принимают ряд мер, направленных на противодействие нелегальному обороту пиротехнических изделий, установлению лиц, занимающихся их незаконной реализацией.

Посему, правоохранители проводят рейды по торговым заведениям, рынкам и другим местам возможной реализации пиротехнической продукции, где проверяют наличие документации как на сам товар, так и разрешительные документы.

На сегодня в области уже проверено 241 место реализации петард и фейерверков. Выявлен 1 факт продажи пиротехнических изделий без соответствующих документов, изъято 4 шт. пиротехнических изделий. Мужчина, незаконно продававший усиленные петарды, привлечен к админответственности по признакам ст. 195 - 6 КУоАП Украины.

К счастью, пока в области не зафиксировано ни одного случая травмирования граждан от пиротехнической продукции. Работники полиции призывают жителей и гостей области быть внимательными, не покупать петарды в сомнительных местах или такие, на которые нет соответствующей документации. При использовании пиротехники следует соблюдать правила безопасности, не злоупотреблять спиртным и не рисковать своей жизнью и жизнью, здоровьем и спокойствием окружающих, среди которых могут быть пожилые люди и дети. Поэтому полиция призывает воздержаться от использования в новогоднюю ночь чрезмерно громких фейерверков и петард, и провести праздник весело и спокойно, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.