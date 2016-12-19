В Сумах новогодний «шопинг» завершился вмешательством полиции

На линию «102» в новогодний вечер позвонила 33-летняя жительница областного центра. Женщина пояснила, что, обнаружив пропажу из семейного тайника с деньгами двухсотгривневой купюры, она потребовала объяснений от своего сына, поскольку он весь день находился дома. И тот рассказал, что когда он со своим товарищем играли в компьютерные игры, в квартиру через окно залез его знакомый подросток, забрал деньги и потребовал принести на завтра дополнительно еще сорок гривен, сообщает
Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В полиции заявление зарегистрировали, на вызов незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что на самом деле никакого нападения не было. Двенадцатилетний мальчик, будучи дома один, решил развлечь себя сладостями, поэтому вынул из тайника, где родители хранили сбережения, наименьшую купюру, и отправился к ближайшей торговой точке, где потратил деньги на разного рода вкусности. А когда мать обнаружила недостачу, не придумал ничего иного, как рассказать историю о нападении.
Сам мальчик объясняет свой поступок большим желанием полакомиться сухариками, чипсами и другими подобными продуктами, которые родители ему запрещали, и обещает в дальнейшем никогда так не поступать.
«Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним и его матерью профилактическую беседу, - комментирует событие начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. – Чтобы избежать в будущем подобных случаев, мы обращаемся ко всем гражданам с просьбой: если вы не являетесь непосредственным свидетелем или участником события, то прежде, чем звонить на линию «102», уточните информацию и детально разберитесь в ситуации. Ведь неоправданный вызов сотрудников полиции не только влечет за собой определенные материальные затраты, но и, вполне возможно, отвлекает силы и средства от оказания помощи тому, кто в ней действительно нуждается».
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