В Шостке в новогоднюю ночь спасатели снимали детей с подоконника на 4-м этаже

Малыши 6-ти и 4-х лет сидели на подоконнике на 4-м этаже и громко кричали. На место происшествия прибыла полиция, вызвали сотрудников ГСЧС. Спасатели взломали дверь и сняли детей с подоконника.
Как выяснилось, родители детей ушли гулять, а спящих малышей закрыли одних дома. Они проснулись, разбили окно и звали на помощь. После спасения детей поиском родителей занимались правоохранители.
Об этом сообщили во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
На одного Почетного гражданина Шостки стало больше....
Сегодня, 30 декабря, после полуночи начался пожар в подвале пятиэтажного дома № 24 по ул. Свободы в Шостке....
Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета 29 декабря....
Больным хронической почечной недостаточностью будут оказывать медицинскую помощь и в Шосткинский районной больнице....
27 декабря, на ул. Марата в Шостке совершено разбойное нападение....