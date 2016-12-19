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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:57701

В Шостке в новогоднюю ночь спасатели снимали детей с подоконника на 4-м этаже

Сегодня, 1 января, около 2.00, по ул. Прорезной в Шостке сотрудники службы «101» спасли детей.

Малыши 6-ти и 4-х лет сидели на подоконнике на 4-м этаже и громко кричали. На место происшествия прибыла полиция, вызвали сотрудников ГСЧС. Спасатели взломали дверь и сняли детей с подоконника.

Как выяснилось, родители детей ушли гулять, а спящих малышей закрыли одних дома. Они проснулись, разбили окно и звали на помощь. После спасения детей поиском родителей занимались правоохранители.

Об этом сообщили во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.

Право Шостка
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