В Шостке в новогоднюю ночь спасатели снимали детей с подоконника на 4-м этаже Сегодня, 1 января, около 2.00, по ул. Прорезной в Шостке сотрудники службы «101» спасли детей.

Малыши 6-ти и 4-х лет сидели на подоконнике на 4-м этаже и громко кричали. На место происшествия прибыла полиция, вызвали сотрудников ГСЧС. Спасатели взломали дверь и сняли детей с подоконника.

Как выяснилось, родители детей ушли гулять, а спящих малышей закрыли одних дома. Они проснулись, разбили окно и звали на помощь. После спасения детей поиском родителей занимались правоохранители.

Об этом сообщили во 2-м Государственном пожарно-спасательном отряде, пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.