Харьковчанину присвоено звание Почетного гражданина Шостки

Это почетное звание присвоено уроженцу Мезина, народному художнику Украины, лауреата национальной премии им. Тараса Шевченко Виктору Ковтуну, который живет и работает в Харькове.
Недавно он передал художественной галерее, которая открылась в нашем городе, 50 своих картин.
Теперь Почетных граждан Шостки – четыре. Это Иван Кожедуб, Виктор Ковалев, Сталина Кушнирова и Виктор Ковтун, пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.
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