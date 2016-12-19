Харьковчанину присвоено звание Почетного гражданина Шостки На одного Почетного гражданина Шостки стало больше.

Это почетное звание присвоено уроженцу Мезина, народному художнику Украины, лауреата национальной премии им. Тараса Шевченко Виктору Ковтуну, который живет и работает в Харькове.

Недавно он передал художественной галерее, которая открылась в нашем городе, 50 своих картин.

Теперь Почетных граждан Шостки – четыре. Это Иван Кожедуб, Виктор Ковалев, Сталина Кушнирова и Виктор Ковтун, пишет Шосткинская интернет-газета Шостка.INFO.