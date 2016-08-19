Сумчане отпраздновали 108-ую годовщину Бандеры факельным шествием

Более 100 участников собралось возле мемориального знака Героям Небесной Сотни возле бывшего МЦ «Романтика» для того, чтобы факельным шествием почтить память Степана Бандеры, сообщает UA:СУМИ.
Напомним, 1 января 108-й день рождения украинского политического деятеля.
Участники с факелами прошлись по центру города, - площадью Независимости, улицам Соборной и Петропавловской. Закончилась акция на Аллее Славы центрального кладбища.
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Радует, что с каждым годом бестолковых крикунов все меньше.