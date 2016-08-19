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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:323001

Сумчане отпраздновали 108-ую годовщину Бандеры факельным шествием

1 января в Сумах провели факельное шествие в честь дня рождения главного украинского националиста Степана Бандеры.

Более 100 участников собралось возле мемориального знака Героям Небесной Сотни возле бывшего МЦ «Романтика» для того, чтобы факельным шествием почтить память Степана Бандеры, сообщает UA:СУМИ.

Напомним, 1 января 108-й день рождения украинского политического деятеля.

Участники с факелами прошлись по центру города, - площадью Независимости, улицам Соборной и Петропавловской. Закончилась акция на Аллее Славы центрального кладбища.

Общество Степан Бандера Факельное шествие
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Комментарии

Скориков Спиридон
ГостьVel
Сегодня 11:01

Радует, что с каждым годом бестолковых крикунов все меньше.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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