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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2217

На Сумщине полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Работники оперативно-поискового отдела в Сумской области Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины обнаружили 44-летнего сумчанина, дома у которого изъяли почти пять килограммов наркотиков. По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет около 180 тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства по факту незаконного хранения наркотиков в особо крупных размерах сотрудники полиции обнаружили 44-летнего жителя Сум, у которого при проведении осмотра домовладения, в летней кухне, правоохранители обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с сухим измельченным веществом коричневого цвета, внешне похожее на наркотическое средство маковая солома и три мешка с высушенными головками мака снотворного общим весом около пяти килограммов. По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет около 180 тысяч гривен.

Владелец такого «наркотического клада» пояснил полицейским, что растения мака он собственноручно высадил и вырастил в летний период на своем приусадебном участке, а хранил их исключительно для собственного потребления.

Изъятые вещества работники оперативно-поискового отдела в Сумской области Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины направили на экспертизу, по результатам которой сумчанину будет предъявлено подозрение по ч.3 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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