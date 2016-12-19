Новогодние праздники на Сумщине прошли без значительных нарушений На охрану общественного порядка в новогоднюю ночь заступили около 270 сотрудников полиции и около 90 работников общественных формирований.

Усиленные наряды и автопатрули дежурили в местах наибольшего скопления людей - у новогодних елок, аттракционов, концертно-развлекательных площадках.

Так, за сутки нового, 2017 года, правоохранители Сумщины зафиксировали 5 краж, 2 грабежа, 1 мошенничество и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Следует отметить, что в этом году не зафиксировано ни одного факта получения гражданами повреждений в результате использования пиротехнических мероприятий.

Однако с диагнозом «отравление суррогатом алкоголя» в областные и районные больницы Сум, Шостки, Конотопа, Липовой Долины и Ямполя были доставлены пятеро жителей области, среди которых одна 17-летняя девушка.

В течение суток работники полиции зарегистрировали два грабежа в Шостке и Тростянецком районе, жертвами которых стали 24-летняя молодая женщина, у которой злоумышленник забрал 500 гривен и 44-летний мужчина у которого на улице трое неизвестных отобрали сумку, в которой находились две тысячи гривен. Кроме того, правоохранители зафиксировали четыре квартирные кражи, жертвами которых стали двое сумчан, глуховчанин и житель Белопольского района, у которых путем повреждения окна и путем подбора ключа злоумышленники похитили строительные инструменты, телефоны, ноутбуки, планшеты, золотые изделия и крупную сумму денег.

Правоохранители призывают жителей и гостей Сумщины не допускать нарушений общественного порядка во время празднования Рождества, воздержаться от чрезмерного употребления спиртного, быть внимательными в быту и взвешенными во время пребывания в общественных местах и развлекательных заведениях. И напоминают, что обо всех случаях совершения противоправных посягательств, преступлений и правонарушений следует немедленно сообщать полиции на линию «102» (с мобильного бесплатно), сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.