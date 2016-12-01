Полиция Сумского района предупреждает «дачные» кражи Чтобы успешно противостоять дачным ворам, работники полиции Сумского района принимают ряд мер, направленных как на выявление злоумышленников, так и на предупреждение совершения ими краж имущества граждан.

Правоохранители систематически разоблачают лиц, обворовывающих садовые домики, есть даже такие случаи, когда вор задерживается еще до того, как владельцы обворованных зданий узнают или обнаруживают кражу.

Зима - лучшее время для дачных воров, поскольку люди достаточно редко наведываются на свои дачи, а иногда не появляются там до самой весны. Длительная безнадзорность и отсутствие всякой охраны способствуют совершению краж, поэтому только в начале весны граждане обращаются в полицию с заявлениями о хищении вещей. А это значит, что теряется драгоценное время для разоблачения злоумышленников по «горячим» следам, поскольку у них есть широкие возможности не только сбыть ворованное, но и потратить полученные средства.

Чтобы не допустить дачные и гаражные кражи, работники полиции Сумского района принимают ряд мер, направленных на предупреждение совершения этих преступлений - участковые инспектора и оперативники встречаются с главами дачных и автомобильных кооперативов, совместно с ними организуют охрану территории дач и гаражей, проводят профилактические беседы с теми гражданами, кто все же приезжает или постоянно находится на своих участках. Вместе с военными и общественными активистами выезжают в совместные патрули, маршруты которых максимально приближены к дачным массивам или перекрывают их территорию.

Кроме того, работники полиции обращаются и к самим владельцам дач и садовых домиков с просьбой не оставлять на произвол судьбы свое имущество, и регулярно наведываться на участки, по крайней мере - раз в неделю. Целесообразно обменяться контактами со своими соседями по даче и договориться с ними о поочередных посещениях, и уведомлять друг друга в случае выявления незаконного проникновения в здание.

Также работники полиции советуют гражданам составить список ценных вещей и инвентаря, оставшихся на хранение в домике, сфотографировать их и переписать номера (например - номера на табличках телевизора, радиоприемника и т.д.). В случае кражи это не только поможет оперативникам скорее «вычислить» вора и местонахождение похищенного имущества, а и вернуть вещи владельцам. В том же случае, если кража уже совершена, гражданам следует немедленно обратиться с соответствующим заявлением на круглосуточную бесплатную линию «102». Чем скорее пострадавшие обратятся в полицию, тем больше шансов раскрыть преступление и вернуть людям украденное имущество, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.