В Шостке задержали магазинного вора, укравшего 21 телефон Правоохранители Шостки установили и задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего местного жителя, который обокрал магазин по реализации мобильных телефонов.

На линию «102» поступило сообщение от управляющего одного из местных специализированных магазинов по реализации мобильных телефонов. Мужчина пояснил, что ночью неизвестный разбил окно магазина, проник вовнутрь и похитил 21 гаджет на общую сумму более 64000 гривен.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к этой краже ранее неоднократно судимого 30-летнего местного жителя.

«Подозреваемый в совершении преступления сейчас уже задержан и находится в изоляторе временного содержания, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Он сознался в содеянном, объяснив свой поступок отсутствием денег на жизнь».

Как удалось установить полицейским, часть похищенных мобильных телефонов мужчина успел сдать в ломбарды Глухова и Сум, а деньги – потратить на собственные нужды.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.