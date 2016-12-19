Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:42355

В Шостке задержали магазинного вора, укравшего 21 телефон

Правоохранители Шостки установили и задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего местного жителя, который обокрал магазин по реализации мобильных телефонов.

На линию «102» поступило сообщение от управляющего одного из местных специализированных магазинов по реализации мобильных телефонов. Мужчина пояснил, что ночью неизвестный разбил окно магазина, проник вовнутрь и похитил 21 гаджет на общую сумму более 64000 гривен.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к этой краже ранее неоднократно судимого 30-летнего местного жителя.

«Подозреваемый в совершении преступления сейчас уже задержан и находится в изоляторе временного содержания, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - Он сознался в содеянном, объяснив свой поступок отсутствием денег на жизнь».

Как удалось установить полицейским, часть похищенных мобильных телефонов мужчина успел сдать в ломбарды Глухова и Сум, а деньги – потратить на собственные нужды.

Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

Сегодня 15:30

Разоблачить вора конотопским полицейским помогла камера видеонаблюдения

Сотрудники полиции направили в суд уголовное производство в отношении 22-летнего жителя Конотопа. Молодой человек, пользуясь случаем, проник в подсобное помещение...

Сегодня 15:15

На Сумщине за кражу пяти уток грозит до 6 лет тюрьмы

Полиция Тростянца уличила в краже 43-летнюю жительницу района, которая в следующую после новогоднего праздника ночь украла у своей 87-летней односельчанки...

Сегодня 10:57

В Шостке рецидивист обокрал приютившую его пенсионерку

В одном из сел Шосткинского района 40-летний ранее судимый мужчина обокрал пенсионерку, которая, пожалев, пустила его на ночлег. Злоумышленник похитил...

Сегодня 09:14

В Роменском районе юноша обокрал сельский магазин

Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 19–летнего жителя района, который ночью проник в сельский магазин и украл оттуда товары...

01.01.2017 13:46

В Сумах новогодний «шопинг» завершился вмешательством полиции

Не зная, как оправдать перед матерью исчезновения двухсот гривен из семейного тайника, несовершеннолетний парень выдумал историю о своем знакомом подростке,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.